ಹುಲಸೂರ: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆಟ್ಟಿಲು ನಿರ್ಮಾಣ

<p><strong>ಹುಲಸೂರ</strong>: ಸಮೀಪದ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಸರ ಜವಳಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮೆಟ್ಟಿಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಮಾಸಾಶನ ಪಡೆಯಲು ಬರುವ ಅಂಗವಿಕಲರು ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಜನವರಿ 9ರ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆಟ್ಟಿಲು ನಿರ್ಮಿಸಿ ವಯೋವೃದ್ಧ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಆಸರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈಗಾಗಲೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮೆಟ್ಟಿಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮೆಟ್ಟಿಲು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪಿಡಿಒ ಅನಿಲ ಕಾಳೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>