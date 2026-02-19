ಗುರುವಾರ, 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಹುಮನಾಬಾದ್ | ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ: ಇನ್ನು ಬಾರದ ವರದಿ

ಅನಧಿಕೃತ ಚಟುವಟಿಕೆ: ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತದಿಂದ ನಡೆದಿದ್ದ ದಾಳಿ
ಗುಂಡು ಅತಿವಾಳ
Published : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:26 IST
Last Updated : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:26 IST
ಅಂಜುಂ ತಬಸುಮ್
ಅಂಜುಂ ತಬಸುಮ್
- ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲೇ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.‌ ಈಗ ಎಡರು ವಾರ ಕಳೆದರೂ ವರದಿ ನೀಡಿಲ್ಲ
. ಅಂಜುಂ ತಬಸುಮ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ 
Bidar

