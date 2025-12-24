ಬುಧವಾರ, 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ವಿವಿಧೆಡೆ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:48 IST
Last Updated : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:48 IST
ಕಮಲನಗರ ಪಟ್ಟಣದ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರ  ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು
Bidar

