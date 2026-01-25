ಭಾನುವಾರ, 25 ಜನವರಿ 2026
ಭಾಲ್ಕಿ| ಮಠಗಳಿಂದ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ: ಸಚಿವ ಖಂಡ್ರೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಜನವರಿ 2026, 6:32 IST
Last Updated : 25 ಜನವರಿ 2026, 6:32 IST
ಮಹಿಳಾ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಬಸವಧರ್ಮ ಪೀಠದ ಮಾತೆ ಗಂಗಾದೇವಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು
ಶಿವಯೋಗಿಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಜತೆಗೆ ಬಸವ ಮಹಾಜೋಳಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಜನರಲ್ಲಿನ ದುರ್ಗುಣ ವ್ಯಸನಗಳನ್ನು ಭೀಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಸುಂದರ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿರುವುದು ಮಾದರಿ ಎನಿಸಿದೆ
ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ
Ehswara khandre

