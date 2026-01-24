ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ: ಹತ್ಯೆಯಾದ ನಾಲ್ವರೂ ಭಾರತೀಯರೇ?ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್

<p>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಶಂಕಿತ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿದೆ. ಮೃತಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಭಾರತ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಅಟ್ಲಾಂಟಾದ ಭಾರತೀಯ ಕಾನ್ಸುಲೆಟ್ ಜನರಲ್ ಖಚಿಪಡಿಸಿದೆ. ಅಟ್ಲಾಂಟಾದ ಗ್ವಿನ್ನಟ್ ಕೌಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದುರಂತ ನಡೆದಿದೆ.</p><p>ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಶಂಕಿತನನ್ನು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್(51) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೃತರ ಪೈಕಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮೀನು ದೊಗ್ರಾ(43) ಸಹ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರವ್ ಕುಮಾರ್(33), ನಿಧಿ ಚಂದರ್(37) ಮತ್ತು ಹರೀಶ್ ಚಂದರ್(38) ಮೃತಪಟ್ಟ ಇತರರು.</p><p>ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಮೃತರೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರಿರಬಹುದು ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖಚಿತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>‘ಶಂಕಿತ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಸಂಬಂಧಿತ ಈ ದುರಂತ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅತೀವ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮೃತರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೃತರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಕಾನ್ಸುಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p><strong>ಪತಿ, ಪತ್ನಿ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ</strong></p><p>ಗ್ವಿನ್ನೆಟ್ ಕೌಂಟಿ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮೀನು ದೊಗ್ರಾ ತಮ್ಮ 12 ವರ್ಷದ ಮಗನ ಜೊತೆ ಬ್ರೂಕ್ ಇವಿ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ಗೌರವ್, ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಹರೀಶ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ 7 ಮತ್ತು 8 ಬರ್ಷದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೂ ಇದ್ದರು. ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಅಟ್ಲಾಂಟಾದ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿದ್ದರು. </p><p>ಮೃತರ ಪೈಕಿ ಯಾರು ಭಾರತೀಯ ಎಂದು ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ.</p><p><strong>911ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಾಲಕ</strong></p><p>ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯದ ಕುರಿತು ಕರೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಮನೆಗೆ ಧಾವಿಸಿದಾಗ 7, 9 ಮತ್ತು 12 ವರ್ಷದ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ನಾಲ್ವರ ಮೃತದೇಹಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ 12 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.</p><p>ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧಿತ ಗಲಭೆ ಇದಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದ ಪೊಲೀಸರು, ಶಂಕಿತನು ಅಪರಾಧದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇದ್ದನು. ಆತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>