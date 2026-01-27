ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ | ಸಂಭ್ರಮದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ

<p><strong>ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿಟ್ಟಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆದವು.</p>.<p>ರೈತ ಮುಖಂಡ ವೀರಾರೆಡ್ಡಿ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಸೋಮನಾಥ ಬೇಲೂರೆ, ಶಿಕ್ಷಕ ಮಾರುತಿ ಮಂಗನಾಳೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮಾರುತಿ ಫುಲೆ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಂಚಾಳ, ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ ಮಂಠಾಳೆ, ಬಾಬುರಾವ್ ಒಂಟೆ, ಬಸವರಾಜ ಹುಡೆ, ರಾಧಿಕಾ ತಾಂದಳೆ, ಹಣಮಂತ ಸಸ್ತಾಪುರೆ, ಸಂತೋಷ ವೀರಣ್ಣೋರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>