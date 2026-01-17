ಶನಿವಾರ, 17 ಜನವರಿ 2026
ಅಧ್ಯಾತ್ಮವೇ ಬದುಕಿನ ಶಾಶ್ವತ ದಾರಿ: ರಂಭಾಪುರಿ ವೀರಸೋಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಗೋರಟಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಭಾವದ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮಹೋತ್ಸವ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಜನವರಿ 2026, 6:28 IST
Last Updated : 17 ಜನವರಿ 2026, 6:28 IST
ಹುಲಸೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋರ್ಟಾ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಶ್ರೀ ರಂಭಾಪುರಿ ವೀರಸೋಮೇಶ್ವರ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಜಾಗೃತಿ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು  
Bidar

