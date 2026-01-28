ಬುಧವಾರ, 28 ಜನವರಿ 2026
ಬಜೆಟ್: ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿ ಮನ್ನಣೆ

ಸುಂದರ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ತಾಣ, ಶಿಲಾ ಸಮಾಧಿಗಳು, ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಲಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಜನವರಿ 2026, 7:57 IST
Last Updated : 28 ಜನವರಿ 2026, 7:57 IST
ಗಣಿಗನೂರು ಬಳಿ ಸುವರ್ಣವತಿ ನದಿ ನೀರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಹಸಿರು ಪ್ರದೇಶ
ಗಣಿಗನೂರು ಬಳಿ ಸುವರ್ಣವತಿ ನದಿ ನೀರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಹಸಿರು ಪ್ರದೇಶ
Chamarajanagara

