ಚಾಮರಾಜನಗರ | ಹುಲಿ ಮರಿ ಸೆರೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಶೋಧ

<p><strong>ಚಾಮರಾಜನಗರ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂಜೇದೇವನಪುರ ಬಳಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಹುಲಿ ಮರಿ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತಾಯಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಮರಿಗಳ ಸೆರೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಬೋನು ಇರಿಸಿತ್ತು. </p>.<p>'ನಾಲ್ಕು ಮರಿಗಳು ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಡಿ.15, 17ರಂದು ಎರಡು ಮರಿಗಳು ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದವು. ಉಳಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಮರಿಗೆ ಶೋಧ ನಡೆದಿದೆ. ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಮೂರು ಹುಲಿ ಮರಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>