ಬುಧವಾರ, 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchamarajanagara

ಚಾಮರಾಜನಗರ| ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆಯಾಗಲಿ: ಡಾ.ಪಿ ದೇವರಾಜ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:47 IST
Last Updated : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:47 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ChamarajanagarScience Day
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT