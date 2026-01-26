ಸೋಮವಾರ, 26 ಜನವರಿ 2026
Homedistrictchamarajanagara
ಚಾಮರಾಜನಗರ| ಗಣ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಮರಳಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಜನವರಿ 2026, 6:41 IST
Last Updated : 26 ಜನವರಿ 2026, 6:41 IST
ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಿರುವ ದೃಶ್ಯ
ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಕುರಿತು ತಯಾರಿಸಿರುವ ಮಾದರಿ
Chamarajanagara

