ಹನೂರು | ಆನೆ ದಾಳಿ; ವೃದ್ಧನ ಸಾವು

<p><strong>ಹನೂರು</strong>: ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೊಂಬೆಗಲ್ಲು ಹಾಡಿಯ ಶಿಕಾರಿ ಕೇತೇಗೌಡ (80) ಎಂಬವರು ಮಂಗಳವಾರ ಆನೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನೆಲ್ಲಿಕತ್ರಿ ಸಮೀಪದ ದೊರೆಯನ ಬೆಟ್ಟದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ಹಠಾತ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಆ ವೇಳೆ ಅವರೊಂದಿಗಿದ್ದ ಕೊಲ್ಲ ಎಂಬವರು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದರು. ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>ಆನೆದಾಳಿಯಿಂದ ಪಾರು:</strong></p>.<p>ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೂಲೆಹೊಳೆ-ವಯನಾಡು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರರೊಬ್ಬರು ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆನೆಗಳು ಹೆದ್ದಾರಿ ದಾಟುವಾಗ ಅವರು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಆನೆ ಏಕಾಏಕಿ ದಾಳಿಗೆ ಮುಂದಾದಾಗ ಬೈಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.</p>