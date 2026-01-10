ಶನಿವಾರ, 10 ಜನವರಿ 2026
ಮದ್ಯ ಅಕ್ರಮ ಮರಾಟ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲೆ

ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಗಿರಿಜನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಒತ್ತಾಯ: ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಜನವರಿ 2026, 6:25 IST
Last Updated : 10 ಜನವರಿ 2026, 6:25 IST
Chamarajanagara

