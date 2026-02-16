ಸೋಮವಾರ, 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಶಿವರಾತ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮ: ಮಲೆ ಮಾದಪ್ಪನಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಜ್ಜನ ಸೇವೆ

ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಜಾಗರಣೆ : ಅನುರಣಿಸಿದ ದೇವನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:15 IST
Last Updated : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:15 IST
ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸಾಲೂರು ಬೃಹನ್ಮಠಕ್ಕೆ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಯಿತು
ChamarajanagarMahashivratri

