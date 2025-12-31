ಬುಧವಾರ, 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಹೊಸ ವರ್ಷ: ಪ್ರವಾಸಿತಾಣಗಳು ಭರ್ತಿ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿನೀಡುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತರು, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೊಬಲು ಸವಿಯಲು ಹನೂರಿನತ್ತ ದಾಂಗುಡಿ
ಎಚ್.ಬಾಲಚಂದ್ರ
Published : 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:50 IST
Last Updated : 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:50 IST
ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಭಕ್ತರು
ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಧಾಮದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ.
ಗಾಯತ್ರಿ ಕಾಮಗೆರೆ
ChamarajanagaraTourism Hubtourisam

