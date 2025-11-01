ಶನಿವಾರ, 1 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchamarajanagara
ADVERTISEMENT

ಟಿಪ್ಪರ್‌, ಲಾರಿಗಳ ಹಾವಳಿಗೆ ಬೇಸತ್ತ ನಾಗರಿಕರು

ನಿಗದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರ ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಾಹನಗಳು
ಅವಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ .ವಿ
Published : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:15 IST
Last Updated : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:15 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Chamarajanagara

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT