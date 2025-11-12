ಬುಧವಾರ, 12 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಯಳಂದೂರು | ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ: ದೂರು

ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಒತ್ತುವರಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:33 IST
Last Updated : 12 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:33 IST
Chamarajanagar

