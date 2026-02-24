ಬೇಸಗೆ | ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ದುಬಾರಿ; ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ

<p><strong>ಚಾಮರಾಜನಗರ</strong>: ಬೇಸಗೆಯ ದಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಏರುಮುಖವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀರಿನ ಕೊರತೆ, ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತ, ರೋಗಬಾಧೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><strong>ಬೀನ್ಸ್ ದುಬಾರಿ: </strong>ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ತರಕಾರಿ ಬೀನ್ಸ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಳೆದವಾರವೂ ಕೆ.ಜಿಗೆ 80ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಬೀನ್ಸ್ ಈ ವಾರವೂ ₹ 60 ರಿಂದ 80ರವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. </p>.<p>ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದರ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು ಗಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಜಿಗೆ ₹ 180ರಿಂದ ₹ 200ರವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕೊಂಚ ಇಳಿದಿದೆ. ಎರಡು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹30 ರಿಂದ ₹40ರವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ₹25ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ದಪ್ಪಗಾತ್ರದ ಈರುಳ್ಳಿ 4 ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹100ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><strong>ಹಣ್ಣುಗಳ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ: </strong>ಬೇಸಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಹಣ್ಣುಗಳ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಹಸಿರು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ದರ ಕೈಗೆಟುಕದಂತಾಗಿದ್ದು ಕೆ.ಜಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹ 200 ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಒಂದೆರಡು ವಾರ ಕಳೆದ ಬಳಿಕ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು.</p>.<p><strong>ಕಿತ್ತಳೆ ದುಬಾರಿ: </strong>ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಸೇಬಿನ ದರವೂ ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿದೆ. ಕಿತ್ತಳೆ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹100 ಇದ್ದರೆ ಸೇಬು ₹200ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಎರಡೂ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟಿತ್ತು. ಬೇಸಗೆಯ ದಾಹ ತಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಸೇಬು, ಕಿತ್ತಳೆ, ಪೈನಾಪಲ್, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಕರ್ಬೂಜ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು.</p>.<p><strong>ಎಳನೀರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ: </strong>ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ₹ 40ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಎಳನೀರು 60ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಎಳನೀರಿಗೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ದಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ದರ ಗಗನಕ್ಕೇರಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>