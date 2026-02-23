ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ: ಹೆಚ್ಚಿದ ನಕಲಿ ಸಿಗರೇಟು ಹಾವಳಿ

<p><strong>ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ</strong>: ಪಟ್ಟಣ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಚಿಲ್ಲರೆ, ದಿನಸಿ, ಕಾಫಿ, ಟೀ ಮಾರಾಟ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ನಕಲಿ ಸಿಗರೇಟು ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಟಿ.ಬಿ.ಕ್ರಾಸ್ವರೆಗೆ ಚಿಲ್ಲರೆ, ಪಾನ್ಬೀಡಾ ಮತ್ತು ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಸಿಗರೇಟು ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದ ಸಿಗರೇಟು ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಕೆಲ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸಿಗರೇಟುಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ಇಲ್ಲ. ಸಿಗರೇಟುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟಿನ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಬೆಲೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. </p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಸಿಗರೇಟಿನ ಬೆಲೆ ₹15 ಇತ್ತು. ನಂತರ ₹18 ಆಗಿದೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಯವರು ₹2 ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ₹25ವರೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಲಿ ಸಿಗರೇಟು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಕಲಿ ಸಿಗರೇಟುಗಳ ಮಾರಾಟದ ಜಾಲವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ, ಪೊಲೀಸ್, ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಸಲಿ ಸಿಗರೇಟು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಕಲಿ ಸಿಗರೇಟು ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಂಪನಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಕಲಿ ಸಿಗರೇಟು ಮಾರಾಟದ ಜಾಲ ಪತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಬೇಕು ಎಂದು ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿ ಮಂಜುನಾಥ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಿಗರೇಟು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಲಬೆರೆಕೆ ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆ ಬೇಡ. ನಕಲಿ ಸಿಗರೇಟು ಮಾರಾಟದ ದಂಧೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>