ಶಾಸಕರ ಅಸಿಂಧು ಪ್ರಕರಣ: ಅಂದು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ, ಇಂದು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ..

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಯ ಎಸ್.ಎನ್.ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಸಿಂಧುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇಂತಹದ್ದೇ ಪ್ರಕರಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅಂದಿನ ಘಟಾನುಘಟಿ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಸಹ ಪರಸ್ಪರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾದಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ಹೌದು, ಅವಿಭಜಿತ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 1978ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಘಟಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಅಸಿಂಧು ಪ್ರಕರಣದ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂದು ನಡೆದ ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಹಿರಿಯ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು: 1978ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆನೆಮಡಗು ಎಸ್.ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಇಂದಿರಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವರು 34,683 (ಶೇ 52.8) ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಅವರ ಸಮೀಪದ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ 27,106
(ಶೇ 41.2) ಮತ ಪಡೆದರು. ಉಳಿದಂತೆ ಸಿಪಿಐನ ಜಿ.ಪಾಪಣ್ಣ 3,205 (ಶೇ 4.9), ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ 424 ಮತ್ತು ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ 309 ಮತ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆಗ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 79,941 ಮತದಾರರು ಇದ್ದರು. 

ಹೀಗೆ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಆನೆಮಡಗು ಎಸ್.ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಆಘಾತ ಕಾದಿತ್ತು. ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಅವರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾನೂನಬದ್ಧವಲ್ಲ. ಅವರ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋದರು. ಅಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮಗಳು ಇದ್ದವು. 

ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಅವರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿತು. ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಅಸಿಂಧುಗೊಳಿಸಿತು. ಹೀಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನ ಅಸಿಂಧುಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣವು ಇದಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿತು. 

ಹೀಗೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದ ಅಂದಿನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಅಸಿಂಧುಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಅಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದ ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿಯ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರದ ಪಿಂಚಣಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ 1967ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು.

ಮೂರು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ: ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮ