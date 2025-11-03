ಸೋಮವಾರ, 3 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ: ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಣಗಳು: ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ

ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಆರೋಪ
ಪಿ.ಎಸ್.ರಾಜೇಶ್
Published : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:12 IST
Last Updated : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:12 IST
ರಾಯಂಗುರ್ಗಂಪಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್‍ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಣ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆ
ರಾಯಂಗುರ್ಗಂಪಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್‍ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಣ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆ
ಉಗಲನಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಗುಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ತಂಗುದಾಣದ ಮುಂದೆ ಕಳೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡ ಬೆಳೆದಿದೆ
ಉಗಲನಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಗುಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ತಂಗುದಾಣದ ಮುಂದೆ ಕಳೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡ ಬೆಳೆದಿದೆ
ಗಡಿದಂನ ಕ್ರಾಸ್‍ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ
ಗಡಿದಂನ ಕ್ರಾಸ್‍ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ
