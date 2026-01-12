ಚುರುಮುರಿ: ದುಡ್ಡೇ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ

<p>‘ಗೆಲುವು ಗೆಲುವು ಗೆಲುವು... ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಗೆಲುವು’ ಎಂದು ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ರಾಗವಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>‘ಏನಲೇ... ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ವಿಜಯಗೀತೆ ಹಾಡಾಕೆ ಹತ್ತೀ!’ ಎಂದೆ ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ.</p>.<p>‘ನಾನಲ್ಲ... ಟ್ರಂಪಣ್ಣ ಹಾಡಾಕೆ ಹತ್ಯಾನೆ!’ ಎಂದಿತು.</p>.<p>‘ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಆಯಿತು... ಈಗ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡೂ ನಮ್ಮದು ಅಂತಾನ. ನಾಳೆ ಇನ್ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಡು ತಮ್ಮದು ಅಂತಾನೋ ಯಾರಿಗ್ಗೊತ್ತು’ ಕುದಿಯುತ್ತ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>‘ಒಟ್ಟು ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಕಪ್ಪು ತನಗ ಕೊಡೂತನಕ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಗೆಲವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಯಾನೆ. ಅಂವಾ ಒಂದಿನ ನೊಬೆಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನೇ ಎತ್ತಾಕಂಡು ಹೋದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ!’ ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಕಣಿ ಹೇಳಿತು.</p>.<p>‘ಅದೊಂದು ಬಾಕಿ! ಭಾರತ–ಪಾಕ್ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇ ತಾನು ಅಂತ ಕಳೆದ ಮೇ ತಿಂಗಳಿಂದ 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಲ ಅಂವಾ ಹೇಳ್ಯಾನೆ. ಮೋದಿಮಾಮಾರು ಎದೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೊಡೂದು ಬಿಟ್ಟು, ಎದಕ್ಕ ಗಪ್ ಅದಾರೆ?’ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.</p>.<p>‘ಯಾರಿಗೆ, ಯಾವಾಗ, ಹೆಂಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಕು ಅಂತ ನಮ್ ಮೋದಿಮಾಮಾರಿಗೆ ಗೊತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೇ ಗಪ್ ಅದಾರೆ!’ ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಮೀಸೆ ತಿರುವಿತು.</p>.<p>‘ಟ್ರಂಪಣ್ಣನ ಅತಿಕ್ರಮಣ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ದೇಶಗಳೂ ಖಂಡಿಸ್ಯಾರೆ. ಮೋದಿ ಮಾಮಾರಿಗೆ ಟ್ರಂಪಣ್ಣನ್ನ ಖಂಡಿಸೂ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲೇನು?’ </p>.<p>‘ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಕಾಲುಂಗರ ಬಿಚ್ಚಿಕೊ ಅಂತ ಗಾದೇನೆ ಐತಲ್ಲ... ಅದಕ್ಕೇ ಗಪ್ ಅದಾರೆ.’ ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>‘ಅಮೆರಿಕದ ಮಂದಿ ಭಯಂಕರ ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ಡೆಮೆ<br />ಕ್ರಾಟಿಕ್ ಅಂತಾರೆ... ಅಲ್ಲೀ ಮಂದಿನೂ ಹುಚ್ಪ್ಯಾಲಿ ಹಂಗೆ ಬಡಬಡಿಸೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ್ನ ಹೆಂಗ ತಡಕೊಂಡಾರೆ ಅಂತ!’</p>.<p>‘ದುಡ್ಡಿದ್ದವನೇ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ, ಬಲವಿದ್ದವನೇ ಬಾಳಿಯಾನು ಇಂಥ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯ ಮಂದಿ ಅರೆದು ಕುಡಿದಾರೆ. ಟ್ರಂಪಣ್ಣ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡೂದು ತಮ್ಮ ಒಳಿತಿಗಾಗಿಯೇ ಅಂತ ಗಪ್ ಅದಾರೆ’ ಎಂದು ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಮುಸಿಮುಸಿ ನಕ್ಕಿತು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>