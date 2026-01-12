ಸೋಮವಾರ, 12 ಜನವರಿ 2026
IND vs NZ: ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಗಾಯಾಳು; ಬಿಸಿಸಿಐಯಿಂದ ಅಚ್ಚರಿಯ ಆಯ್ಕೆ

ಪಿಟಿಐ
Published : 12 ಜನವರಿ 2026, 10:26 IST
Last Updated : 12 ಜನವರಿ 2026, 10:26 IST
Team IndiaNew ZealandODI cricketwashington sundar

