ಚಿಂತಾಮಣಿ | 8ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶೇ100 ಗುರಿ ಸಾಧನೆ

<p><strong>ಚಿಂತಾಮಣಿ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಕಾಲುಬಾಯಿ ರೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸಿದ ನಿರಂತರ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ರೋಗ ಹತೋಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ 8 ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನವೆಂಬರ್ 2025ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ 8ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶೇ100ರಷ್ಟು ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 35,044 ಹಸು-ಎತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು 5,045 ಎಮ್ಮೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 40,089 ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೀರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ವೀರರಾಜು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾಲುಬಾಯಿ ರೋಗದಿಂದ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಸಿತ, ಜಾನುವಾರು ಸಾವು, ದುಡಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುಂಠಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ರೈತರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ 2019ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾನುವಾರು ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (NADCP) ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. 2020ರಿಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ (6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ) ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ 9ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಗರ್ಭಕಟ್ಟಿದ ಮತ್ತು ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸದ ರೈತರು ಸಮೀಪದ ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. 6 ತಿಂಗಳು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜಾನುವಾರು ರೋಗದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ವಿಮೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕನ್ನು 'ಕಾಲುಬಾಯಿ ರೋಗ ಮುಕ್ತ ವಲಯ'ವನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂದಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಯನದ ಬಳಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಇಲಾಖೆ ಗುರಿ ಡಾ.ವೀರರಾಜು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>