ಮಂಗಳವಾರ, 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಚಿಂತಾಮಣಿ | 8ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶೇ100 ಗುರಿ ಸಾಧನೆ

ಕಾಲುಬಾಯಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಲಸಿಕೆ
ಎಂ.ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ
Published : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:19 IST
Last Updated : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:19 IST
ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಸುವಿಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು.
