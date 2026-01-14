ಬುಧವಾರ, 14 ಜನವರಿ 2026
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನೋಟಿಸ್‌ಗೆ ಬಗ್ಗದ ಕಲ್ಲುಗಣಿ ಮಾಲೀಕ!

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಜನವರಿ 2026, 8:05 IST
Last Updated : 14 ಜನವರಿ 2026, 8:05 IST
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದರು ಸಹ ಕ್ಯಾರೇ ಎನ್ನದ ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿ ಮಾಲೀಕರ ಚೇತನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್
Chikkaballapur

