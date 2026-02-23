ಸೋಮವಾರ, 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkaballapur
ADVERTISEMENT

ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ: ಬದಲಾವಣೆ ಗಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಗರಡಿ ಮನೆ- ಬಂದಿವೆ ಜಿಮ್ ಸಾಧನಗಳು

ಗರಡಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದಿವೆ ಜಿಮ್ ಸಾಧನಗಳು
ಡಿ.ಜಿ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
Published : 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:04 IST
Last Updated : 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:04 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದ ಚಿಂತಾಮಣಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜೈಭಜರಂಗಬಲಿ ಗರಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 70ರ ದಶಕದಲ್ಲಿನ ಗರಡಿಪಟುಗಳು
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದ ಚಿಂತಾಮಣಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜೈಭಜರಂಗಬಲಿ ಗರಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 70ರ ದಶಕದಲ್ಲಿನ ಗರಡಿಪಟುಗಳು
ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಲು ತುಪ್ಪ ಕರ್ಪೂರ ಹಾಗೂ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಹದಗೊಳಿಸಿ ಮಟ್ಟಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದ ಗರಡಿಪಟುಗಳು
ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಲು ತುಪ್ಪ ಕರ್ಪೂರ ಹಾಗೂ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಹದಗೊಳಿಸಿ ಮಟ್ಟಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದ ಗರಡಿಪಟುಗಳು
ಜೈಭಜರಂಗಬಲಿ ಗರಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಆಧುನಿಕ ಜಿಮ್ ಸಾಧನಗಳು
ಜೈಭಜರಂಗಬಲಿ ಗರಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಆಧುನಿಕ ಜಿಮ್ ಸಾಧನಗಳು
Sidlaghatta

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT