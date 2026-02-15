ಭಾನುವಾರ, 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkamagaluru
ADVERTISEMENT

ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿದ್ದರೂ ಹಾಸಿಗೆ ಕೊರತೆ;4 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಂಬಳವಿಲ್ಲ:ಆರೋಪ

ಎಚ್.ಎನ್.ಸತೀಶ್ ಜೈನ್
Published : 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:41 IST
Last Updated : 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:41 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
chikkamagaluruhospital

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT