ಬೀರೂರು | ಸಡಗರದ ಶ್ರೀಅಂತರಘಟ್ಟಮ್ಮ ದೇವಿ ರಥೋತ್ಸವ

ಮೆರುಗು ನೀಡಿದ ಅಸಾದಿಗಳ ಮೇಳ, ಮಂಗಳವಾದ್ಯ, ಜಾನಪದ ವಾದ್ಯಗಳು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಜನವರಿ 2026, 7:25 IST
Last Updated : 28 ಜನವರಿ 2026, 7:25 IST
ಅಂತರಘಟ್ಟಮ್ಮಗೆ ತ್ರಿಶಕ್ತಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು
ಅಮ್ಮನಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪಾನಕದ ಬಂಡಿಗಳ ಓಟ ನವಿರೇಳುವಂತಿತ್ತು
chikkamagaluru

