ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವಸತಿಗಾಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಜೆ!

<p><strong>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು</strong>: ದತ್ತ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನ.30ರಿಂದ ಡಿ.6ರವರೆಗೆ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡದೆ ತರಗತಿ ನಡೆಸಬೇಕು. ಉಳಿದವರಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ದತ್ತ ಜಯಂತಿ ಭದ್ರತೆಗೆ 5 ಸಾವಿರ ಪೊಲೀಸರು ಬರಲಿದ್ದು, ಅವರು ತಂಗಲು ಅಗತ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿತ್ತು. 60 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು, 26 ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>