ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಬಾಲಕಿ ಅಪಹರಣ: ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ

<p><strong>ಕಡೂರು</strong>: ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಗಟಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಕ್ಸೊ ಅನ್ವಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿ ಬಿಟ್ಟು ದಂಪತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮರಳಿದಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಾದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರಿನ ಕುರಿಗಾಹಿ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾಗಿ ಕೆಲವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹುಡುಕಾಡಿದಾಗ ಪಕ್ಕದ ಊರಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮೀಪದ ಪಾಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿ ಜತೆ ಆರೋಪಿ ಇದ್ದುದು ಪತ್ತೆ ಆಯಿತು. ಬಾಲಕಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿದರು. </p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಸಖಿ ಆಪ್ತಸಮಾಲೋಚನಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ವರದಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಕ್ಸೊ ಮತ್ತು ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>