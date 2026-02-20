ಶುಕ್ರವಾರ, 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಜಾತಿ ಒಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ದೂರವಿಡಿ: ಹರಿಹರಪುರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಸಮಷ್ಟಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ, ಸಹಪಂಕ್ತಿ ಭೋಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:06 IST
Last Updated : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:06 IST
ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೊಮ್ಮಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಗಜೇಂದ್ರ ಸಹೋದರರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಪಂಕ್ತಿ ಭೋಜನ ನಡೆಯಿತು
ಜಾತಿ ರಹಿತವಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ. ಇಡೀ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ
ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹರಿಹರಪುರ ಮಠ
Hinduprogram

