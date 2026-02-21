ಶನಿವಾರ, 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಜಪಾವತಿ ನದಿಗೆ ಪಲ್ಪರ್ ನೀರು: ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಸಂಕಷ್ಟ

ಕಿರುಗುಂದ: ಜಪಾವತಿ ನದಿಗೆ ಪಲ್ಪರ್ ನೀರು; ನದಿಯ ನೀರು ಕಲುಷಿತ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:52 IST
Last Updated : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:52 IST
ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿರುಗುಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಜಪಾವತಿ ನದಿಗೆ ಕಾಫಿ ಪಲ್ಪರ್ ನೀರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ ನೀರು ಕಪ್ಪಾಗಿರುವುದು
chikkamagaluru

