ಆಲ್ದೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತಂಪೆರೆದ ಮಳೆ

<p><strong>ಆಲ್ದೂರು</strong>: ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಹೋಬಳಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ತಂಪೆರೆಯಿತು</p>.<p>ಆಲ್ದೂರು, ಹೊಸಳ್ಳಿ, ಬನ್ನೂರು,ಯಲಗುಡಿಗೆ, ದೊಡ್ಡಮಾಗರವಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಮಾಗರವಳ್ಳಿ ಮುಂತಾದ ಕಡೆ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆ ಆದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಮಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೂ ರೋಬೋಸ್ಟಾ ತಳಿಯ ಕಾಫಿಗೆ ಮಳೆಯು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಅರೇಬಿಕ ಕಾಫಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದರೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೂವು ಬರುವುದು ಮಾರ್ಚ್ 15ರ ನಂತರವೇ’ ಎಂದು ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಚ್.ಎಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೊದಲ ಮಳೆಯ ಸಿಂಚನ(ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ): ಪಟ್ಟಣವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೆಣಸೂರು ಮತ್ತಿತರ ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮೊದಲ ಮಳೆಯ ಸಿಂಚನವಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಸಂಜೆ 4ರ ವೇಳೆಗೆ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತುಂತುರು ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು.</p>