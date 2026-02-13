ಶುಕ್ರವಾರ, 13 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಶಿವರಾತ್ರಿ: ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದಣಿವರಿಯದ ನಡಿಗೆ

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿ: ಭಕ್ತರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮರೆತ ಆಡಳಿತ
ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಕೆ.
Published : 13 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:05 IST
Last Updated : 13 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:05 IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತಂಟವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತರು
ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತ್ತಿಗೆರೆ ಬಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರದ ತಂಡವೊಂದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು
chikkamagaluruShivaratri

