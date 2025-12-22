ಸೋಮವಾರ, 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಹೊಸದುರ್ಗ: ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಕೆರೆಯಾಗಳಮ್ಮ ದೇವಿಯ ವೈಭವದ ಆರತಿ ಬಾನೋತ್ಸವ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:14 IST
Last Updated : 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:14 IST
ಹೊಸದುರ್ಗದ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ಆರತಿ ಬಾನೋತ್ಸವ
