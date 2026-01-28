ಬುಧವಾರ, 28 ಜನವರಿ 2026
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಾಳೆಯಿಂದ

ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಲತೇಶ್‌ ಮುದ್ದಜ್ಜಿ ಮಾಹಿತಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಜನವರಿ 2026, 5:48 IST
Last Updated : 28 ಜನವರಿ 2026, 5:48 IST
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೋಳ ಸಜ್ಜೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿ ಪಲ್ಯದಂತಹ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶೈಲಿಯ ಊಟ ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶೇಷ.
– ಮಾಲತೇಶ್‌ ಮುದ್ದಜ್ಜಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ
Chitradurga

