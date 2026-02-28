ಶನಿವಾರ, 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: 2,156 ಮರ– ಗಿಡದ ಸಸ್ಯ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರ ಕೊಡಲಿ..!

ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸಲು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ 6.30 ಎಕರೆ ಜಾಗ ನೀಡಲು ಸಚಿವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಎಂ.ಎನ್.ಯೋಗೇಶ್‌
Published : 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:27 IST
Last Updated : 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:27 IST
ಸಸ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮರ ಕಡಿಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡ ನಂತರ ಮರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು
ಟಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
Chitradurga

