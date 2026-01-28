ಬುಧವಾರ, 28 ಜನವರಿ 2026
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕೊರಲ ಮನವಿ

ವಿ.ವಿ. ಸಾಗರ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದರೂ ಮೊಳಗದ ಸೈರನ್‌; ಶುರು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಷೇರು ಹಣ ಮರಳಿಸಿ
ಸುವರ್ಣಾ ಬಸವರಾಜ್
Published : 28 ಜನವರಿ 2026, 5:48 IST
Last Updated : 28 ಜನವರಿ 2026, 5:48 IST
Chitradurga

