ಸೋಮವಾರ, 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಬಯಲಲ್ಲೇ ಶೌಚ; ಕಾಗದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾದ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್‌

ಎಂ.ಎನ್.ಯೋಗೇಶ್‌
Published : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:59 IST
Last Updated : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:59 IST
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಶೇ 95ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲು ಶೌಚ ಮುಕ್ತ ‘ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ’ ರೂಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಶೇ 34ರಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ.
ಎಸ್‌.ಆಕಾಶ್‌, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ
ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾಲೆಯೊಂದರ ಶೌಚಾಲಯದ ದುಃಸ್ಥಿತಿ
ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾಲೆಯೊಂದರ ಶೌಚಾಲಯದ ದುಃಸ್ಥಿತಿ
