ಸೋಮವಾರ, 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchitradurga
ADVERTISEMENT

ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು| ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿ; ಗೂಡು ಕಟ್ಟದ ರೇಷ್ಮೆಹುಳು

ಶೀತಗಾಳಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನಲುಗಿದ ರೇಷ್ಮೆಗೂಡು ಬೆಳೆಗಾರರು, ಹುಳುಗಳಿಗೆ ರೋಗಭೀತಿ
ಕೊಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ
Published : 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:14 IST
Last Updated : 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:14 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಚಳಿಯಿಂದ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವ ರೇಷ್ಮೆಹುಳು
ಚಳಿಯಿಂದ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವ ರೇಷ್ಮೆಹುಳು
AgriculturalWeather

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT