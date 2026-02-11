ಬುಧವಾರ, 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಕುಲಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅಸ್ತು

ಎಂ.ಎನ್‌.ಯೋಗೇಶ್‌
Published : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:47 IST
Last Updated : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:47 IST
ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ದುರಗ ಮುರಗಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು
ಟಿ.ಟಿ.ಬಸವನಗೌಡ ಕವಿವಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ
ಧೋಲಿ ನಾಥ ಪಂಥಿ ತಿರುಮಲಿ ಅಲೆಮಾರಿಗಳು ಅಪರೂಪದ ಸಮುದಾಯ. ವೃತ್ತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು
ಎಲ್‌.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿವಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ
Chitradurga

