ಶುಕ್ರವಾರ, 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹಿರಿಯೂರು: ವಿವಿ ಸಾಗರ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನಜಾತ್ರೆ

ಕೋಡಿಯ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ವಾಹನಗಳು ಹೋಗದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 8:26 IST
Last Updated : 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 8:26 IST
ಕೋಡಿಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ವಾಹನಗಳು ಹೋಗದಂತೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಂದಕ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು 
ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನೀರು ರಭಸವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ 
Chitradurga

