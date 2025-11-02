ಭಾನುವಾರ, 2 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕುದುರೆಮುಖ: ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು; 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ ಬೀದಿಪಾಲು

ಅರಸಿನಮಕ್ಕಿ: ಕುದುರೆಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ– ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:02 IST
Last Updated : 2 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:02 IST
ಮಲವಂತಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಟಿ.ಜೋಸೆಫ್‌ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ 
Dakshina Kannada

