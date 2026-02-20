ಶುಕ್ರವಾರ, 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಮಂಗಳೂರು| ರೈತರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ: ಮುಖಂಡರ ಆಕ್ರೋಶ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಸಭೆ: ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪ; ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬೇಸರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:56 IST
Last Updated : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:56 IST
ಆರೋಪ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲು ನಗರದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ದರ್ಶನ್ ಎಚ್‌.ವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
