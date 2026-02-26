ಗುರುವಾರ, 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಮಂಗಳೂರು: ಕದ್ರಿ ಕೈಬಟ್ಟಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಚಿರತೆ

ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ದಾಖಲು; ಕದ್ರಿ, ಶಕ್ತಿನಗರದಲ್ಲಿ ಬೋನು ಇಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:19 IST
Last Updated : 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:19 IST
Leopard

