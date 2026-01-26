ಸೋಮವಾರ, 26 ಜನವರಿ 2026
ಮಂಗಳೂರು: ನಗರೋತ್ಥಾನ: ಶೀಘ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಜನವರಿ 2026, 7:54 IST
Last Updated : 26 ಜನವರಿ 2026, 7:54 IST
ರಾಜ್ಯದ 6 ನಗರಪಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ.
ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್‌ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಚಿವ
