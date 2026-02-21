ಶನಿವಾರ, 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdakshina kannada
ADVERTISEMENT

ಮೂಡುಬಿದಿರೆ | ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯೂ ಇದೆ; ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗಳೂ ಆಸರೆ...

ಪುಚ್ಚೆಮೊಗರು ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ತೃಪ್ತಿಕರ
ಪ್ರಸನ್ನ ಕಲ್ಲಬೆಟ್ಟು
Published : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:04 IST
Last Updated : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:04 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಪುಚ್ಚೆಮೊಗರು ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಇರುವುದರಿಂದ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಮುಂಜಾಗೃತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಇಂದು
ಎಂ. ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪುರಸಭೆ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ
Dakshina Kannada

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT