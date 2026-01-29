ಗುರುವಾರ, 29 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdakshina kannada
ADVERTISEMENT

ಉಜಿರೆ: ಎಸ್‌ಡಿಎಂ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ‘ಭಾಸ್ಕರ ಪರ್ವ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನವರಿ 31 ರಂದು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಜನವರಿ 2026, 13:29 IST
Last Updated : 29 ಜನವರಿ 2026, 13:29 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
JournalismUjireSDMCprograme
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT