ಭಾನುವಾರ, 18 ಜನವರಿ 2026
ಸಾಲುಸಾಲು ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ; ಸುಂದರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ

ಪ್ರಸಾದ್ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ಮಗಳ ಭಿನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ, ಹಲವು ವಿನ್ಯಾಸದ ಕಲೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಜನವರಿ 2026, 6:51 IST
Last Updated : 18 ಜನವರಿ 2026, 6:51 IST
Dakshina Kannada

