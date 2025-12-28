ಶನಿವಾರ, 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
Cold Weather Impact | ಹೆಚ್ಚಿದ ಶೀತ: ಕುಸಿದ ಎಳನೀರು ದರ!

ಹೊರರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಸರಬರಾಜು, ಕಡಿಮೆಯಾದ ವಹಿವಾಟು
ಜಿ.ಬಿ. ನಾಗರಾಜ್‌
Published : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 22:30 IST
Last Updated : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 22:30 IST
ಚಳಿ ಶೀತದ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಎಳನೀರು ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಹೊರರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರವಾನೆಯಾಗುವುದು ನಿಂತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು ಜ.15ರ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ
ಗಣೇಶ್‌ ನಾಗನೂರು ಎಳನೀರು ವ್ಯಾಪಾರಿ ದಾವಣಗೆರೆ
Davanagere

